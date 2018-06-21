ALES’e girecekler dikkat! YÖK yönetmelik değişikliğini durdurdu

Eylül 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ALES yönetmelik değişikliği durduruldu. YÖK Başkanı Saraç, Danıştayın ALES'in geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES’te geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurma kararı alındığını açıkladı.

Saraç konu hakkında “Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018’de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES’e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız.” AA

1- Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 20 Haziran 2018

2- Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesi'nin 22 Şubat 2018 tarihinde aldığı karar sonrasında söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 20 Haziran 2018

3- Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 20 Haziran 2018