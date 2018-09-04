Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri…

Üniversiteyi kazanan öğrenciler ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihlerini araştırıyor. Aynı zamanda kayıt yenilemek isyeyenler de AÖF kayıtları ne zaman merak ediyor. İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri ve tüm detaylar...

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimini duyurdu. Yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN? Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.