AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Merak edilen soru AÖF üç ders sınavından kaç puanla geçiliyor?

Gözünü AÖF'ün internet sitesine diken vatandaşlar AÖF 3 ders sınav sonuçları için geri sayıma başlamıştı. Günlerdir heyecanla beklenen sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce kişi Anadolu Üniversitesinin sitesine akın ederek mezun olup olmadıklarını öğrenmeye çalıştı. İşte AÖF 3 ders sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınavlarında sonuç tarihi geldi ve AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı. Peki sonuçlar nereden öğrenilir? AÖF geçme notu kaç? İşte yanıtı…

AÖF 3 DERS SINAVI SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİTESİNDE

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin üç ders sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yoğun şekilde kendilerine ait sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, AÖF üç ders sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Sınava giren adaylar sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. İşte, AÖF sonuç sorgulama sayfası;

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI SORGULA

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DD

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Sisteminde “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.

30'un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF'tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.