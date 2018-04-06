AÖF ara dönem sınavları ne zaman? AÖF vize giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF vize sınavlarına girecek olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri şimdi AÖF sınav giriş tarihlerini ve AÖF sınav giriş yerlerine dair belgelerin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. AÖF sınavlarıyla iligli merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

AÖF’de öğrencileri sınav heyecanı sardı, AÖF vize sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınavlara kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgeleri ve AÖF sınav giriş yerleri detaylarını araştırıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları yaklaşıyor peki, AÖF vize sınavları tam olarak hangi tarihte yapılacak? İ

VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLADI MI?

AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde sınav giriş belgelerinin ve sınav giriş yerlerinin internet üzerinden yayınlanması bekleniyor. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden belgenizi edinebilirsiniz…

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

FİNAL SINAVI İÇİN ÖNCEDEN YAYINLANAN TARİHLER DEĞİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin (Anadolu, Atatürk ve İstanbul) ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; “Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.