2018 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı tıkla, öğren! AÖF final sınav sonuçları açıklandı!

Öğrenciler dikkat! Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2017-2018 Bahar Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar. İşte AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!

2018 AÖF sınav sonuçları sonunda açıklandı! Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin heyecanla beklediği 2018 AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler haberimizde bulunan linkten Açıköğretim Fakültesinn resmi internet sitesine ulaşarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İşte AÖF hakkında merak edilenler…

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.