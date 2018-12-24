AÖF final sınav tarihi: 2019 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarına katıldılar sıra şimdi AÖF final sınavlarında. Peki AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2019 AÖF final sınavı tarihi...

Dört oturumda gerçekleşen AÖF final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler AÖF final sınavı hazırlıklarını ne zamana kadar tamalayacaklarını öğrenmek için final sınav tarihlerini merak ediyor. Haberimizden güncel AÖF sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 13-14 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.



SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.