AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri uzatıldı! Açıköğretim harç ücretleri nereden ödenecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi ikinci üniversite için kayıtların uzatıldığını açıkladı. AÖF bünyesinde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler için AÖF başvuru ve kayıt işlemleri 5 Ekim’e kadar uzatıldı. Açıköğretim kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler için tüm bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

AÖF kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler için sevindirici haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt tarihinin uzatıldığı açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman? İşte, Açıköğretim kayıtları hakkında merak edilen tüm bilgiler…

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılı “ikinci üniversite” internet başvuru ve kayıt işlemlerinin yoğun talep nedeniyle 5 Ekim’e kadar uzatıldığı bildirildi. Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HARÇ ÜCRETLERİ NEREDEN ÖDENECEK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online

ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER



İNTERNETTEN BAŞVURU YETMİYOR!

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.