AÖF kayıt yenileme işlemleri: AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatırılacak? AÖF 2018 detayları…

AÖF yani Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündemindeki konu AÖF kayıt yenilemeleri. Toplam 12 gün sürecek olan AÖF kayıt yenileme 24 Eylül 2018 Pazartesi günü yani bugün başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
AÖF SINAV TAKVİMİ 2018-2019
Fakültenin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre; Güz dönemi ara sınavı, 24 – 25 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavı (AÖF final), 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı (AÖF vize), 13 – 14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi dönem sonu sınavı, 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak. AÖF 3 ders sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek.
AÖF YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME İŞLEMLERİ
Ders ekleme tarihi 4 Ekim-5 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak. 4 Ekim 2018 tarihinde kayıt-ders ekleme otomasyon sayfası fakültede aktif olacak.
AÖF İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
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