AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF öğrencileri tarafından Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Yeni dönemin başlamasına az bir zaman kala AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman gerçekleşecek sorusunu soran öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücretlerinin nereye ne zaman yatırılacağını da araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...

AÖF kayıt yenileme işlemleri üniversite hayatlarını dışarıdan sürdüren vatandaşlar için büyük önem taşıyor. AÖF kayıt yenilemede işlemler 12 gün sürüyor, 5 Ekim'de sona eriyor. Öte yandan AÖF kayıt ücreti ödeme, hangi bankalarda yapılıyor, sorusunun cevabını üniversite açıkladı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

ÜCRETLER NASIL YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.