AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 Açıköğretim kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır sorularının cevaplarını arayan öğrenciler büyük merak içinde. AÖF kayıt yenileme işlemleri için kısa süre kaldı. Milyonlarca AÖF öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyenler AÖF ikinci üniversite kayıtlarını sorguluyor. 2019 yılı yeni dönemin başlamasına az bir zaman kala önemli AÖF ayrıntıları...

AÖF kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır? Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi üzerinden sürdürmek isteyen öğrenciler merakla AÖF kayıtları ve kayıt yenileme detaylarını araştırıyor. Bu sebeple öğrenciler gözünü AÖF kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Sınav sonuçlarının bir bir açıklanması ve üniversite tercih işlemlerinin gerçekleşmesiyle AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme tarihi geliyor. AÖF kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacağını merak eden öğrenciler, AÖF kayıt yenileme konusunda Google üzerinde araştırmalar yapıyorlar. AÖF kayıt yenileme işlemlerindeki değişikler neler? İşte AÖF için önemli tarihler…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci detayları şu şekilde;

AÖF KAYIT YENİLEMEDE 4 İŞLEM AYRINTISI

AÖF kayıt yenileme kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre öğrenci 4 işlem üzerinden hareket edecek: Derslerini seç, ücretini öde, otomasyondan kaydını kontrol et, kitaplarını bürodan al. Ayrıca fakülte ilk defa yeni sisteme geçiyor: Ders seçme fakülte tarafından yapılmayacak, öğrenci tarafından yapılacak. AÖF kayıt yenileme için üniversitenin resmi sitesinden giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapmak için de üniversite tarafından verilen şifre lazım olacak. Eğer şifreniz yok veya kaybettiyseniz “Şifre İşlemleri” kısmından “Şifre Hatırlatma” bağlantısı aracılığı ile yada Açıköğretim tarafından verilen 0850 2004610-19 ile 4441026 numaralarından veyahut AÖF bürolarından şahsen alabilirsiniz.

2018 – 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 – 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 – 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 – 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.