AÖF kayıt yenileme tarihleri geliyor! Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖF bünyesinde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi'nden kayıt yenileme işlemleri için tarih adım adım geliyor. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.AÖF kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler için AÖF kayıt yenileme bir numaralı gündem maddesi durumunda.

AÖF kayıt yenileme tarihleri adım adım yaklaşırken açıköğretim fakültesi öğrencileri gözlerini AÖF kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. nadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri büyük merak konusu, peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

HARÇ ÜCRETLERİ NEREDEN ÖDENECEK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online

ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

İNTERNETTEN BAŞVURU YETMİYOR!

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

AÖF İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER