AÖF kayıt yenileme tarihleri değişti! İşte AÖF 2018-2019 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri…

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvime göre bugün başlaması beklenen AÖF kayıt yenileme işlemleri yarına ertelendi. AÖF kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek için Anadolu Üniversitesi sitesine giren öğrenciler erteleme açıklamasıyla karşılaştı.

AÖF kayıt yenilemelerini gerçekleştirecek olan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini merakla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla bugün başlaması beklenen kayıt yenileme işlemlerinin yarına ertelendiği duyuruldu. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve işlemlerine dair merak edilen ayrıntılar ve güncel açıklama…

AÖF’DEN KAYIT YENİLEME İŞLEMİ AÇIKLAMASI

2018-2019 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için: https://t.co/JQ2hOLGWEX adresini ziyaret edebilirsiniz.#AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimFakültesi pic.twitter.com/Dwvqxe0xRh — Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) 24 Eylül 2018

AÖF KAYIT YENİLEME ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 05 Ekim 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZAMAYACAK!

05 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.