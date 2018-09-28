AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Adım adım AÖF kayıt işlemleri!

Yeni dönemin başlamasına az bir zaman kala AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman gerçekleşecek sorusunu soran öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücretlerinin nereye ne zaman yatırılacağını da araştırıyor. AÖF kayıt yenilemeleri işlemleri üniversite eğitiminin dışarıdan almak isteyenler için büyük önem taşıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ve detaylar...

Açıköğretim öğrencileri için kader niteliğinde günler geldi. AÖF öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖF kayıt yenilemede işlemler 12 gün sürüyor, 5 Ekim’de sona eriyor. Öte yandan AÖF kayıt ücreti ödeme, hangi bankalarda yapılıyor, sorusunun cevabını üniversite açıkladı.

KAYIT YENİLEMEDE 4 ADIM DETAYI

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

-Derslerini seç

-Ücretini öde

-Otomasyondan kaydını kontrol et

-Kitaplarını bürodan al

ÜCRETLER NASIL YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.