AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayı tarihleri ne zaman? 2018 AÖF kayıt detayları…

AÖF kayıtları tamamlandı şimdi kayıt yenileme ve AÖF ikinci üniversiteler için kayıt vakti geldi. AÖF'te ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

AÖF yeni kayıt için verilen tarihler geride kaldı. Dışarıdan üniversite eğitimi almak isteyenler için önemli tarihler yaklaşıyor. Peki Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.

AÖF KAYITLARINDA ÖNEMLİ DETAY

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

KAYIT YENİLEMEDE 4 ADIM DETAYI

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

-Derslerini seç

-Ücretini öde

-Otomasyondan kaydını kontrol et

-Kitaplarını bürodan al