AÖF kayıtları için önemli tarihler! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken merak edilen soruların başında AÖF kayıtları geliyor. AÖF 2018 kayıtları hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. AÖF kayıt için gerekli belgeler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almakta. İşte AÖF kayıtlar ile ilgili önem taşıyan detaylar...