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AÖF kayıtları için önemli tarihler! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken merak edilen soruların başında AÖF kayıtları geliyor. AÖF 2018 kayıtları hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. AÖF kayıt için gerekli belgeler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almakta. İşte AÖF kayıtlar ile ilgili önem taşıyan detaylar...

android-time 08:55 3 Eylül 2018
Haberler Eğitim
AÖF kayıtları için önemli tarihler! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken merak edilen soruların başında AÖF kayıtları geliyor. AÖF 2018 kayıtları hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. AÖF kayıt için gerekli belgeler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almakta. İşte AÖF kayıtlar ile ilgili önem taşıyan detaylar...

Milyonlarca AÖF öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Açık Öğretim Fakültesi kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…

NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT– ÖSYS Yeni Kayıt03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi		10 Eylül 2018 Pazartesi7 Gün
– İkinci Üniversite11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma		21 Eylül 2018 Cuma10 Gün
– Yatay Geçiş19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma		21 Eylül 2018 Cuma3 Gün
– Ek Yerleştirme
– Dikey Geçiş		24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		28 Eylül 2018 Cuma5 Gün

– Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)

-Sağlık Lisans Tamamlama

24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		28 Eylül 2018 Cuma5 Gün
– Yatay Geçiş Ders Ekleme***04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		– Açıköğretim
– İktisat
– İşletme		24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma		05 Ekim 2018 Cuma12 Gün

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Öğrenim Belgesi
2) Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)
3) Fotoğraf
4) İnternet Başvuru Belgesi
5) Fotoğraflı-İmzalı Form
6) Öğrenci Bilgi Formu
7) Kayıt Bilgileri Sorgulama

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.

2018 – 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 – 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 – 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 – 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

Son güncelleme: android-time 14:5803.09.2018
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