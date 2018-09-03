AÖF kayıtları için önemli tarihler! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milyonlarca AÖF öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Açık Öğretim Fakültesi kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…
NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.
|GÜZ DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|– ÖSYS Yeni Kayıt
|03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|7 Gün
|– İkinci Üniversite
|11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|10 Gün
|– Yatay Geçiş
|19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma
|21 Eylül 2018 Cuma
|3 Gün
|– Ek Yerleştirme
– Dikey Geçiş
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
– Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)
-Sağlık Lisans Tamamlama
|24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma
|28 Eylül 2018 Cuma
|5 Gün
|– Yatay Geçiş Ders Ekleme***
|04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|– Açıköğretim
– İktisat
– İşletme
|24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma
|05 Ekim 2018 Cuma
|12 Gün
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)Öğrenim Belgesi
2) Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)
3) Fotoğraf
4) İnternet Başvuru Belgesi
5) Fotoğraflı-İmzalı Form
6) Öğrenci Bilgi Formu
7) Kayıt Bilgileri Sorgulama
AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.
2018 – 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 – 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 – 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 – 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019