AÖF kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi kayıt belgeleri ve tarihleri…

Açık Öğretim Fakültesi kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni dönemin başlamasına az bir zaman kala Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...

Anadolu Üniversitesi AÖF 2018 -2019 yılı kayıt tarihleri belli oldu. Google üzerinde AÖF kayıtları hakkında aramalar yapıyor. AÖF 2018 kayıtları hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. AÖF kayıtı için gerekli belgeler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almakta… İşte AÖF detayları…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

2018 – 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 – 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 – 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 – 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 – 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Öğrenim Belgesi

2) Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)

3) Fotoğraf

4) İnternet Başvuru Belgesi

5) Fotoğraflı-İmzalı Form

6) Öğrenci Bilgi Formu

7) Kayıt Bilgileri Sorgulama

AÖF KAYITLARINDA ÖNEMLİ DETAY

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.