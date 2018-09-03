AÖF öğrencisi olmak isteyenler dikkat: 2018 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim Fakültesi, öğrencilere açıktan üniversite okuma fırsatı sunuyor. Ayrıca ikinci kez üniversite okumak isteyenler de bu fırsattan faydalanabiliyor. AÖF kayıtları başladı. Kayıt yenilemek isteyenler ve yeni kayıt yaptırmak isteyenler Açıköğretim Fakültesi hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden edinebilirler...