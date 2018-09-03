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AÖF öğrencisi olmak isteyenler dikkat: 2018 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim Fakültesi, öğrencilere açıktan üniversite okuma fırsatı sunuyor. Ayrıca ikinci kez üniversite okumak isteyenler de bu fırsattan faydalanabiliyor. AÖF kayıtları başladı. Kayıt yenilemek isteyenler ve yeni kayıt yaptırmak isteyenler Açıköğretim Fakültesi hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden edinebilirler...

android-time 18:16 3 Eylül 2018
Haberler Eğitim
AÖF öğrencisi olmak isteyenler dikkat: 2018 AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?
Açıköğretim Fakültesi, öğrencilere açıktan üniversite okuma fırsatı sunuyor. Ayrıca ikinci kez üniversite okumak isteyenler de bu fırsattan faydalanabiliyor. AÖF kayıtları başladı. Kayıt yenilemek isteyenler ve yeni kayıt yaptırmak isteyenler Açıköğretim Fakültesi hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden edinebilirler...

Milyonlarca öğrenci üniversiteye başlamanın heyecanını taşıyor. 2018 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt yenileme işlemleri başladı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler.

2018 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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AÖF KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
1)Öğrenim Belgesi
2) Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)
3) Fotoğraf
4) İnternet Başvuru Belgesi
5) Fotoğraflı-İmzalı Form
6) Öğrenci Bilgi Formu
7) Kayıt Bilgileri Sorgulama

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