AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı!

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 24-25 Kasım'da yeni öğretim yılının ilk sınavına girecek. AÖF sınav giriş yerlerini açıkladı. Öğrenciler nerede sınava gireceğini öğrenmek istiyor. AÖF sınavlarına girebilmek için öğrencilerin kimliklerini ve sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu düzenlenecek olan vizeler için AÖF sınav giriş belgesini edinmek istiyor. Açıköğretim Fakültesi, örgün ünivesite okuyamayan ya da yeniden üniversite okumak isteyen öğrencilere uzaktan eğitim hayatına devam etme imkanı tanıyor. Sınava girebilmek için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Aşağıda yer alan linkten AÖF sınav giriş belgesini edinebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.