2018 AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yüz binlerce aday Mayıs ayında AÖF final sınavına girdiler. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Peki, Açık Öğretim Fakültesi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖF final sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren on binlerce aday ve aileleri tarafından büyük merakla araştırılıyor. 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavın sonuçları belli oldu mu? AÖF sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar ve 2018 AÖF final sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinden AÖF sınav sonuçlarına ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmış değil. Anadolu Üniversitesi genellikle sonuçları 15 gün en geç ise 20 gün içerisinde açıklıyor. Bir önceki sınav sonuçları 11 gün içinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşlabilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI ÖĞRENME ADRESİ

MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

İLGİLİ HABER Açıköğretim Fakültesi final sınavı cevap anahtarı...

ARA SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74