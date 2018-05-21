2018 AÖF sınav yerleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

AÖF sınav yerleri tarihleri ve sınava giriş yerleri açıklandı mı? sorusu günün en fazla merak edilen konularının başında geliyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF final sınavlarına nerede gireceklerini öğrenebilecekleri sınav giriş belgelerinin henüz yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmek için Anadolu Üniversitesi'nin sitesini ziyaret ediyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

2018 AÖF final sınavı 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri yapılacak. Sınava girecek olan adaylar yanlarında sınav giriş belgesini bulundurmak zorundalar. Katılımcıların AÖF final sınavına nerede girecekleri açıklandı mı? Haberimizde AÖF gis ekranını bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

AÖF GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavına nerede gireceklerini merak eden öğrenciler için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF final sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenen sınav giriş belgeleri AÖF sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava girerken AÖF sitesi üzerinden alınan giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu. Aksi takdirde sınava girilemez.

AÖF GİS EKRANI

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.



SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ



* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.