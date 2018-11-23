AÖF sınav yerleri… Sınavda bunlara dikkat! İşte AÖF sınav giriş belgesi

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesini çıkartmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesine akın ediyor. Öğrenciler haberimizde AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranını görüntüleyebilir. Peki sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Öğrenciler sınav giriş yeri hakkındaki ayrıntılı bilgiyi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinden öğrenebiliyor. Merak edilense AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl çıkarılır sorusunun cevabı…
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI, TIKLA ÖĞREN
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
*Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
BU BELGELERLE SINAVA GİRİŞ İMKANI YOK
Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı