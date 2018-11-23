AÖF sınav yerleri… Sınavda bunlara dikkat! İşte AÖF sınav giriş belgesi

AÖF vize sınavları 24-25 Kasım'da gerçekleşecek ve AÖF vize sınavlarında birçok öğrenci ter dökecek. AÖF sınav giriş yerleri bu noktada büyük önem taşıyor ve öğrenciler bugünden AÖF sınav giriş belgelerini hazırlıyor. Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor...

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesini çıkartmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesine akın ediyor. Öğrenciler haberimizde AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranını görüntüleyebilir. Peki sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ Öğrenciler sınav giriş yeri hakkındaki ayrıntılı bilgiyi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinden öğrenebiliyor. Merak edilense AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl çıkarılır sorusunun cevabı… AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI, TIKLA ÖĞREN SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi *Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. BU BELGELERLE SINAVA GİRİŞ İMKANI YOK Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı