AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF final ayrıntıları… AÖF final sonuçları ne zaman?

AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merak ediyor. AÖF sınavının sona ermesi ile birlikte yüz binlerce adayın ilk merak ettiği konu AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı… AÖF soru ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz. AÖF sonuçları ise yine haberimizdeki linkten açıklanacak.
Açıköğretim Sistemi Sınavlarında Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz#AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimSistemi pic.twitter.com/1O0PsJJjkI
— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) 25 Mayıs 2018
AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE…
SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI
Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.
SINAV SONUÇ İTİRAZI
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
MAZERET SINAVI
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.