AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF final ayrıntıları… AÖF final sonuçları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) final sınavına giren öğrenciler AÖF soru ve cevaplarını bekliyor. AÖF final sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor. İşte hafta sonu gerçekleşen AÖF ile ilgili detaylar...

AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merak ediyor. AÖF sınavının sona ermesi ile birlikte yüz binlerce adayın ilk merak ettiği konu AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı… AÖF soru ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz. AÖF sonuçları ise yine haberimizdeki linkten açıklanacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE…



SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.