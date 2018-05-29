Gündem AÖF soru ve cevapları! AÖF soru ve cevapları için sabırsız bekleyiş sürüyor…

AÖF soru ve cevapları Açıköğretim öğrencilerinin gündeminden düşmüyor. AÖF final sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. AÖF sınavının ardından soru ve cevaplar ile sonuçlar heyecanla bekleniyor. AÖF final sınavının ardından öğrenciler soru ve cevaplar ile sonuçların açıklanmasını büyük bir merakla bekliyorlar, soru ve cevapların bugün açıklanması bekleniyor...

AÖF final sınavlarının soru ve cevaplarının açıklanması için kısa süre kaldı. AÖF öğrencilerinin soru ve cevap bekleyişinin bugün ya da yarın sonlanacağı düşünülüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanacak olan AÖF final soru ve cevaplarını yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edebileceksiniz…

AÖF SORU VE CEVAPLARI KONTROL LİNKİ

AÖF’DE MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihin ardından 15 – 20 gün içeri açıklanıyor. AÖF final sonuçlarının haziran ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.