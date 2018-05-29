AÖF soru ve cevapları yayınlandı: Açıköğretim Fakültesi final sınavı cevap anahtarı…

Yüzbinlerce öğrencinin ter döktüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır heyecan içinde bekliyor. Soru ve cevaplara ulaşarak kaç puan aldığını ve geçip geçmediğini merak edeneler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevaplarını kontrol ediyor...

Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin ter döktüğü AÖF final sınavları gerçekleştiriliyor ve sınavdan çıkan öğrenciler tarafından AÖF soru ve cevaplarını bekliyordu ve beklenen AÖF soru ve cevapları yayınlandı. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF soru ve cevaplarını aşağıdaki link üzerinden sisteme giriş yaparak kontrol edebilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sonuçlarının açıklanması bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir