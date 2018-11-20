AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF vize giriş yerleri yayınlandı! Sınavda dikkat edilecek hususlar…

Açıköğretim öğrencileri ve velileri tarafından sorulmaya başladı. 24-25 Kasım'da gerçekleşecek AÖF vize sınavları giriş yeri ve belgeleri haberimizdeki linkte. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına giderken giriş belgesinin dışında hangi belgeler isteniyor? İşte ayrıntılar...

2018 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğrenciler şimdi sınav giriş belgeleri ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki sınav öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekir? Açık Öğretim Fakültesi sınavları AÖF vize sınavları bu hafta sonu 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ DETAYLARI

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu AÖF vize sınavlarına girecek, AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu, AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl çıkarılacak?

AÖF VİZE SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ

BU BELGELERLE SINAVA GİRİŞ İMKANI YOK

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

*Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.