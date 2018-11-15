AÖF vize sınav tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF öğrencileri vize sınav tarihlerini ve sınav giriş yerlerini araştırıyor. AÖF sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınavları içerisinde yer alan AÖF vize sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi’nin sayfasından açıklanırken, 2018-2018 sınav takvimi üniversite tarafından yayınlandı. AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi tarafından henüz duyurulmadı.

AÖF VİZE TARİHLERİ

Güz dönemi vize sınavı 24 Kasım 2018 tarihinde başlıyor, 25 Kasım 2018 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 24-25 Kasım’da gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin 19-23 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI 84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:

-İstanbul Üniversitesi (Auzef)

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)