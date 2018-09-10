2018/2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihleri: AÖF yeni kayıt için son gün!

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından belirlendi. AÖF yeni kayıt için bugün son gün. Peki Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte AÖF için önemli tarihler...

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimini duyurdu. Yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN? Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek. AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında. AÖF GEÇME NOTU KAÇ? Açıköğretim Sisteminde “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur. 30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.