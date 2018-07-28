AÖL 3. dönem sınav sonuçları için net tarih! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav sonuçlarını açıklaması merakla bekleniyor. Lise hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için AÖL internet sitesini kontrol ediyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler için AÖL sınav takvimi faydalı olacak. İşte sonuç tarihi...

AÖL öğrencileri için 3. dönem sınav sonuçları geri sayımı sürüyor. Lise hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını ilgiyle beklerken sınav sonuçlarının açıklanması için ise kısa bir süre kaldı. 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda sayfamızda verdiğimiz bağlantı üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. 2018 Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.