AÖL giriş yerleri açıklandı: AÖL 2018 3. dönem sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte sınav giriş belgesi…

AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için öğrencilerin sınav yerleri açıklandı. AÖL öğrencileri, "AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" sorusunu soruyordu ve cevap geldi. İşte MEB tarafından yayınlanan AÖL 3. dönem giriş yerleri ve giriş belgeleri...

Lise hayatlarını açık öğretim olarak sürdüren öğrenciler için 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu. AÖL 3. dönem sınavına girecek adaylar sınava hangi tarihte girecek? AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖL 3. dönem sınavına çok kısa bir süre kaldı, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri heyecanla AÖL sınavına girecekleri günü bekliyor. AÖL 3. dönem sınavı 7-8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. İşte giriş belgesi ayrıntıları…

AÖL sınavına girmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi edinmesi gerekiyor. AÖL sınavına girecek olan öğrenciler aşağıdaki link üzerinden AÖL sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.