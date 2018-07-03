AÖL sınav giriş yerleri ve belgesi detayları: AÖL giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav giriş yerlerinin belli olacağı gün için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. AÖL sınav giriş belgelerini öğrenci girişi ile alacak öğrenciler, 7-8 Temmuz tarihinde sınava girecek. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınavı detayları...

AÖL sınav yerleri açıklaması için binlerce bekleyiş içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarafından yapılacak açıklama büyük önem taşıyor. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav yerleri ve öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm bilgiler…

AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı ancak bugünlerde belli olması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.