AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi uzatıldı! 2018 AÖL kayıtları nasıl yapılacak?

MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi yayınlandı. 5 Ekim'e kadar sürecek olan AÖL kayıt tarihi 8 Ekime uzatıldı. İşte AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme hakkında bilinmesi gereken detaylar…

AÖL'e kayıtı olmak isteyenler 20 Ekim'e kadar Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için yayınlanan takvimle beraber AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. MEB resmi sitesinde, “Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.” duyurusu yayımlandı.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.