AÖL kayıt başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? 2018-2019 açık lise için önemli tarihler…

AÖL kayıt yenileme işlemi geçtiğimiz günlerde başladı. Lise öğreniminin açıktan tamamlamak isteyen vatandaşlar AÖL kayıtlarını Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapabilecek. Peki AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?
2018 AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
AÖL yeni kayıtları 20 Ağustos- 5 Ekim 2018 arasında, kayıt yenileme işlemleri ise 3 Eylül – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak.
KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
AÖL’DE ÖNEMLİ TARİHLER
I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018
I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018
Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018
1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018
I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018
II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019
II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019
İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019
II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019
2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019
II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019
III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019
III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019
3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019
III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019