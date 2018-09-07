AÖL kayıt başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? 2018-2019 açık lise için önemli tarihler…

Eğitim hayatlarına açık lise üzerinden devam edecek olan öğrenciler merakla AÖL kayıt tarihlerini araştırıyor. MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için yayınlanan takvimle beraber AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. Aşağıda paylaştığımız takvim ile AÖL kayıt ve sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz. İşte Açık Lise Kayıt yenileme detayları…