AÖL kayıt işlemleri ne zaman sona erecek?

AÖL kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar belli oldu. AÖL ilk kayıt işlemleri 21 Eylül tarihinde sona erecek. Kayıt yaptırmayı unutanlar ya da çeşitli nedenlerle yaptıramayanlar ise 22-28 Eylül tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecekler. Öte yandan merak edenler için AÖL sınav tarigleri henüz açıklanmadı.
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018
I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018
Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018
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