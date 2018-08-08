AÖL kayıt yenileme 2018: İşte 2018 Açık lise kayıt yenileme ücreti ve tarihi…

2018 yılının AÖL kayıt yenileme tarihleri adım adım geliyor. Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için tarihler belli oldu. On binlerce öğrencinin gözü AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak MEB'e çevrildi. Peki bu sene açıköğretim lisesi kayıt yenilemesi ne zaman olacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 AÖL kayıt işlemleri hakkında merak edilenler…

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayının 21’de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi bu senede bu tarihlerde olması bekleniyordu. MEB konuyla ilgili resmi bir açıklamayı yayınladı.

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018



1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019



2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019



3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019



AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar, c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar. başvurabilir.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

Açıköğretim Lisesi’nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos – 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

2018-2019 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETLERİ

2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen yılın aöl kayıt ücretlerine yakın olacağı kesin. İşte geçen yıl ki aöl kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti

AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir, 2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretleri güncelleyeceğiz.