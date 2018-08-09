AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri… AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? Öğrenciler AÖL kayıt tarihlerini kaçırmamak için ince eleyip sık dokuyor. AÖL kayıtları ne zaman başlayacak ve AÖL kayıt yenilemeleri nasıl yapılacak sorusu önem kazanırken öğrenciler için cevaplar haberimizde…

Eğitim hayatlarını açıktan sürdüren lise öğrencileri AÖL kayıt yenileme ve AÖL kayıtları hakkında bazı konuları araştırıyorlar. Açık Öğretim Lisesi kayıtları başladı mı? AÖL kayıtları ne zaman başlayacak ve AÖL kayıt yenilemeleri nasıl yapılacak sorusu önem kazanırken öğrenciler için cevaplar haberimizde…

KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

2018-2019 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETLERİ

2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen yılın aöl kayıt ücretlerine yakın olacağı kesin. İşte geçen yıl ki aöl kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti

AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir, 2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretleri güncelleyeceğiz.

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.