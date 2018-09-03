AÖL kayıt yenileme başladı! 2018 Açık Lise kayıtları ve kayıt yenileme işelemi nasıl yapılacak?

AÖL kayıt yenileme işlemi bugün yani 3 Eylül'de başladı. Lise öğreniminin açıktan tamamlamak isteyen vatandaşlar AÖL kayıtlarını Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapabilecek. Peki AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için yayınlanan takvimle beraber AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. Aşağıda paylaştığımız takvim ile AÖL kayıt ve sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz. İşte Açık Lise Kayıt yenileme detayları…

AÖL KAYIT, KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.