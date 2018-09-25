AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? AÖL kayıt yenilemede son tarih…

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler merakla bu işlemleri nasıl yapacaklarını araştırıyorlar. İşte AÖL kayıt yenileme için son tarih ve merak edilen ayrıntılar...

AÖL kayıt işlemlerin ne zaman sona erecek sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı yanıt verdi. AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntılar ve AÖL sınav takvimi detayları haberimizde yer alıyor.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL öğrencileri 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT VE YENİLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kayıt yenileme başvuruları yapılacaktır.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ!

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamamış olup, Kayıt Yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır. Ardında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 AÖL 1.dönem sınav takvimi belirlenecek ve bu doğrultuda öğrenciler planlaması yapacaktır.

Geçtiğimiz döneme bakacak olursak Açıköğretim Lisesi sınav tarihi 8 Aralık cumartesi ve 9 Aralık pazar günü olarak ön görülüyor. Sınav tarihleri ile ilgili çalışma planı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.