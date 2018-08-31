AÖL kayıtları başladı! Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖL kayıtları başladı ve AÖL kayıtları ne zaman başlayacak sorusu birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Açık lise kayıtlarını ve AÖL kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için 1. dönem son tarihi 5 Ekim olarak belirlendi. İşte AÖL 2018 detayları...

MEB, 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için tarihler belli oldu. On binlerce öğrencinin gözü AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak MEB’e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. AÖL kayıtları başladı, kayıt yenileme işlemleri ise 3 Eylül tarihinde başlayacak. Hem kayıt hem de kayıt yenileme işlemleri için ise 5 Ekim 2018 tarihi belirlendi…

2018 AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018



1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019



2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019



3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019