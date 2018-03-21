AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte güncellenen AÖL sınav tarihleri…

AÖL sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde MEB tarafından güncellendi. AÖL giriş yerlerini inceleyen öğrenciler henüz sınav giriş yerlerine ulaşamadı ancak birkaç gün sonra AÖL sınav giriş belgelerinin ve sınav giriş yerlerinin yayınlanması bekleniyor. İşte lise hayatlarını açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin merak ettikleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerinin değiştiğini duyurdu ve birçok öğrenci AÖL’ün yeni sınav tarihlerini merak etmeye başladı. Bu ayın ortasında gerçekleşmesi planlanan AÖL vize sınavları ay sonunda gerçekleşecek. AÖL dönem ortası sınavları 31 Mart tarihinde yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. AÖL sınav giriş yerlerinin 25 Mart sonrasında açıklanması bekleniyor.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.