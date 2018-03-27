AÖL sınav giriş yerleri detaylanıyor… O gün geldi, açık lise sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL sınavlarına girecek öğrenciler merakla sınava nerede gireceklerini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ypaıulması planlanan ancak çeşitli aksaklıklar sebebiyle ertelenen AÖL sınavlarında yeni sınav tarihi yaklaştı. AÖL sınavlarına giriş belgeleri için birçok kaynak tarih olarak bugünü işaret etmişti. İşte AÖL giriş belgeleri açıklandı mı sorusunun cevabı ve detaylar...

AÖL sınav giriş belgelerinin bugün yayınlanarak, AÖL sınav giriş yerlerinin belgeler üzerinden edinilebilmesi bekleniyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan AÖL sınavlarının saat kaçta nasıl yapılacağı ve AÖL sınavına giderken yanınızda götürmeniz gerekenler haberimizin devamında. İşte 2018 yılının ilk AÖL sınavının ayrıntıları…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılacak açıklama bekleniyor. AÖL sınavları, giriş belgesiyle sorgulanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması için tarih olarak bugün öngörülüyor.

AÖL’E GİRERKEN BU DETAYLARA DİKKAT!

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavı, AÖL iş takviminde 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat, 2. dönem AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. 31 Mart’ta 1. oturum 9.30, ikinci oturum ise 14.00’da başlayacak. 1 Nisan’da yapılacak 3. oturum aynı gün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15′ te yapılacağı için 14.00’de yapılacak.

15 DAKİKA KURALI VAR MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sınav sistemlerinden olan 15 dakika kuralı, sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav binalarında olma zorunluluğudur. MEB, ÖSYM'nin 15 dakika kuralını sınavlarında kullanmıyor.