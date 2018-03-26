AÖL sınav giriş yerleri için bekleyiş… Açık lise sınav belgeleri yayınlandı mı?

Lise hayatlarını AÖL üzerinden sürdüren öğrencilerin merakla bekledikleri sınav tarihi adım adım yaklaşırken, öğrenciler AÖL sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. AÖL sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla, sınava nerede gireceğini öğrenecek öğrenciler için, kaynaklar yarını işaret ediyor...

MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için beklenen tarih yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılması beklenen AÖL sınavları yapılan duyuruyla ertelenmişti. Şimdi AÖL giriş yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, açık lise sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair incelemelerini sürdürüyor.

AÖL SINAV YERLERİ YAYIMLANDI MI?

problemler dolayısıyla 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenen AÖL sınavları, giriş belgesi araştırılıyor. çık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması 27 Mart tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten giriş yapılarak erişilebilir olacak.

AÖL GİRİŞ YERLERİ

AÖL SINAVINA NELERİ GÖTÜRMEK GEREKİYOR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavı, AÖL iş takviminde 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat, 2. dönem AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. 31 Mart'ta 1. oturum 9.30, ikinci oturum ise 14.00'da başlayacak. 1 Nisan'da yapılacak 3. oturum aynı gün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15′ te yapılacağı için 14.00'de yapılacak.