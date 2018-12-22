AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Açık lise öğrencileri AÖL sonuçlarını bekliyor…

Açıköğretim Lisesi öğrencileri soru ve cevap anahtarının açıklananmasının ardından AÖL sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Sınav sonuçları ile ilgili merak içinde olan öğrenciler MEB’ten gelecek açıklamayı bekliyor. Peki Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL detayları...

AÖL sınavı ilk oturumunun gerçekleştirilmesinin ardından merakla beklenen soru ve cevap anahtarını açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler artık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediyor. İş takviminde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması ile ilgili kısım ise boş bırakıldı. Haberimizden AÖL sınav soruları ve cevaplarını öğrenebilirsiniz. AÖL için merak edilen gelişmeler…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Fakat Açık Lise sınav sonuçlarının bugün açıklanması beklenmiyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor. Resmi bilgi henüz gelmedi ama 25 Aralık 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklanabilir.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

İLGİLİ HABER E okul VBS giriş ekranı! E-okul yazılı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Eokul hakkına merak edilenler...



SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Her öğrenci sınav sonuçlarına itiraz edebilme hakkına sahiptir. Buna göre; sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine girerek sonuçlara dair itirazda bulunabilir.

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA