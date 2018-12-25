AÖL sınav sonuçları için beklenen tarih geliyor! AÖL sınav sonuçları ne zaman?

AÖL sınav sonuçlarını bekleyen açık lise öğrencileri merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı günü araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, AÖL sınav sonuçlarını merakla araştırıyor. Peki MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak?

AÖL sınavı için ter döken öğrenciler sabırsızlıkla açık lise sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. AÖL soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklandı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geçtiğimiz yıllar ipucu veriyor. Peki AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor. AÖL sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL HAKKINDA



Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.