AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖL soruları ve cevapları yayınlandı

Açıköğretim Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde birinci dönem sınavlarına girmişti. Şimdi ise sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL soruları ve cevapları açıklandı. Peki AÖL birinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Açık Öğretim Lisesi 2019 iş takvimi ve birinci dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı. İş takviminde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması ile ilgili kısım ise boş bırakıldı. Haberimizden AÖL sınav soruları ve cevaplarını öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Her öğrenci sınav sonuçlarına itiraz edebilme hakkına sahiptir. Buna göre; sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine girerek sonuçlara dair itirazda bulunabilir.

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA