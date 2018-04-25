AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi yani AÖL sınavı soru ve cevaplarına ulaşıp sınav sonuçları açıklanmadan kaç puan aldığını hesaplamak isteyen öğrenciler MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. AÖL sınavlarında yaşanan sorun ardından telafi sınavı da yapıldı. MEB iş takvimine göre 10 Nisan'da açıklanacak olan AÖL sınav sonuçları telafi sınavı yapılması nedeniyle ertelendi. Peki Açık Lise sınav sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Gözler AÖL soru ve cevaplarında. AÖL sınavı teknik aksaklıklardan sonra ertelenmişti. Ertelenen Açık Lise sınavında ise öğrenciler büyük bir skandal ile karşılaştı. MEB telafi sınavı yapacağını duyurdu ve telafi sınavları gerçekleştirildi. Telafi sınavı ile sonuçlar da ertelendi. Peki MEB AÖL sınav sonuçlarını ne zaman paylaşacak? İşte detaylar…

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB’in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacaktı. Fakat telafi sınavı sebebiyle sınav sonuçları henüz yayımlanmadı. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanacağı MEB tarafından açıklanmadı.

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL telafi sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor.



AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.