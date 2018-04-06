AÖL’de soru ve cevap bekleyişi: AÖL’de telafi sınavı ve sonuç detayları…

AÖL soru ve cevapları merakla bekleniyor... AÖL sınavı teknik aksaklıklardan sonra ertelenmişti. Ertelenen Açık Lise sınavında ise öğrenciler büyük bir skandal ile karşılaştı. MEB telafi sınavı yapacağını duyurdu. Sınavında hata olmayan öğrenciler ise AÖL sınav sonuçlarını, soru ve cevaplarını bekliyor. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman?

AÖL sınavları 17 Nisan’dan 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ertelenme sebebi baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza olarak duyurulmuştu. AÖL sınavı gerçekleşti fakat öğrenciler büyük bir hata ile karşılaştı. 2. dönem sınav oturumlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı telafi sınavı yapacağını duyurdu. Peki telafi sınavı ne zaman? Sınav sonuçları, soru ve cevapları yayınlandı mı?

MEB ÖZÜR DİLEDİ! TELAFİ SINAVI YAPILACAK…

MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle soru ve cevapların yayımlanmama ihtimali üzerinde de duruluyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.