AÖL sınavları ne zaman? MEB 2018 AÖL 3. dönem sınav tarihleri…

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ardından gözler sınav tarihlerinde. Yılda 3. dönem eğitim-öğretim alan Açık Lise öğrencileri AÖL sınavları ne zaman merak ediyor. Peki MEB 2018 AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

Lise öğrenimi dışarıdan tamamlamak isteyen binlerce aday AÖL’e kayıt olarak yılda üç dönem öğrenim görüyor. 3. dönem kayıtlarını tamamlayan AÖL öğrencileri sınav tarihini bekliyor. AÖL sınavları bu yıl temmuz ayında yapılacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın giriş belgeleri 3 Temmuz Salı günü yayımlanacak. Sınavın sonuçları ise 31 Temmuz Salı günü ilan edilecek.



AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.