Açık lise sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanır? AÖL sonuçları için nefesler tutuldu!

AÖL sonuçları bekleyişi nedeniyle merak seviyesi artan açık lise öğrencileri, sık sık AÖL sonuçları için MEB'in sitesini kontrol ediyor. Açık liseler için en son AÖL 1. dönem sınavları yapılmıştı ve şimdi sonuçları bekleniyor. AÖL’de sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması geldi mi? AÖL için merak edilen sorular ve cevapları…

Sınav sonuçları ile ilgili merak içinde olan öğrenciler MEB'ten gelecek açıklamayı bekliyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarından önce puanlarını hesapladılar fakat gözler resmi sonuçlarda. İşte detaylar…

AÖL SONUÇLARI DETAYLARI

AÖL sınavları günler önce gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor. Tahmini olarak Açık Lise sınav sonuçlarını 23-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖL İŞ TAKVİMİNDE KRONOLOJİK SIRALAMA

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08 Aralık 2018 Cumartesi – 09 Aralık 2018 Pazar

5 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması

6 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri 09/01/2019 – 06/02/2019

7 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 10 Şubat 2019

8 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri 09/01/2019 – 06/02/2019

9 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 09 Ocak 2019

10 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019

11 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Nisan 2019

12 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Nisan 2019 Cumartesi – 07 Nisan 2019 Pazar

13 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 30 Nisan 2019

14 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 02/05/2019 – 14/05/2019

15 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 02 Mayıs 2019

16 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019

17 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Temmuz 2019

18 III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Temmuz 2019 Cumartesi

19 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 01 Ağustos 2019

20 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 – 27/09/2019

21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27/09/2019 – 04/10/2019

22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

25 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 07 Aralık 2019 Cumartesi – 08 Aralık 2019 Pazar