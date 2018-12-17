AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise öğrencileri merakla AÖL sonuçlarını bekliyor…

AÖL sınavı sonrası soru ve cevap anahtarının da belli olmasıyla öğrencilerin heyecanı daha da arttı. Sınav sonuçları ile ilgili merak içinde olan öğrenciler MEB’ten gelecek açıklamayı bekliyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte AÖL sonuç detayları...

Açık liseler için en son AÖL 1. dönem sınavları yapılmıştı ve şimdi sonuçları bekleniyor. AÖL’de sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması geldi mi? AÖL için merak edilen sorular ve cevapları…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor. Resmi bilgi henüz gelmedi ama 25 Aralık 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklanabilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



AÖL MOBİLDE

Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.



AÖL DERS GEÇME NOTU

Her sınavda 20 soru sorulmaktadır ve her soru 5 puandı. AÖL (Açık Lise) ders geçme notu, 45 puandır. Buna göre öğrenci 20 sorudan 9 tanesine doğru cevap verdiyse, o dersi geçmektedir. Yanlış yapılan soru, doğru yapılan soruyu etkilememektedir.

SONUÇLARA İTİRAZ ETME HAKKI

Her öğrenci sınav sonuçlarına itiraz edebilme hakkına sahiptir. Buna göre; sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine girerek sonuçlara dair itirazda bulunabilir.

MEB'İN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMESİ ŞÖYLE;

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklandıktan itibaren en geç 5 beş takvim günü içerisinde yapılabilecektir.

İtirazda bulunabilmek için MEB “Kurumsal Tahsilat Programı” veya interaktif bankacılık aracılığıyla 20 TL(KDV Dahil) itiraz ücretini T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine yatırdıktan sonra, öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.

Dilekçe, MEBİM “Alo 147”, BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.